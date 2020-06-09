ليبيا.. دخول قوة مسلحة لحقل الشرارة والإيعاز بوقف العمل

طرابلس / الخليج 365



قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الثلاثاء، إن قوة مسلحة دخلت حقل الشرارة النفطي وأوعزت للموظفين بإيقاف الحقل عن العمل فورا، بعد ساعات من بدء عمليات التشغيل والصيانة.



والأحد، قالت المؤسسة إن حقل الشرارة "استأنف عمله مجددا، بعد توقف قسري دام لقرابة 5 شهور، أدت إلى تأثر مالي سلبي ناتج عن الغلق".



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وفي بيان اليوم، ذكرت المؤسسة أن فرق التشغيل والصيانة بدأت عملها منذ أمس، عبر ضخ مواد كيميائية على طول الخط لمعالجة بعض المشاكل والبدء في استئناف الإنتاج.



وزادت: "لكن تفاجأنا بدخول قوة مسلحة (لم تحدد هويتها)، طلبت من مدير الحقل إيقاف العمليات، غير مبالين بالتبعات الوخيمة لهذا الفعل والتي قد تكلف الدولة الليبية وشركاءها مالا ووقتا وجهداً وتجعلها غير قادرة على إعادة إنتاجها لسابق عهده".



وأعطت المؤسسة الوطنية للنفط، الأوامر لموظفيها في الموقع بعدم الانصياع لأي تعليمات عسكرية، في ما يخص التشغيل والصيانة لعدم الاختصاص والمعرفة بالعواقب والتبعات.

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