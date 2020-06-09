اليمن.. مقتل ضابط كبير بقوات مدعومة إماراتيا في أبين

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365

كشف مصدر عسكري يمني، الثلاثاء، مقتل ضابط كبير بقوات تابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، خلال معارك مع القوات الحكومية بمحافظة أبين (جنوب).

وقال المصدر (حكومي)، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "أركان حرب الكتيبة الأولى حزم، العقيد علي سيف الحالمي، قُتل الإثنين، في المعارك الدائرة بريف مدينة زنجبار".

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص، فيما لم يصدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي أي بيان حول الموضوع لغاية صباح الثلاثاء.

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وتشهد محافظة أبين قتالا عنيفا منذ 12 مايو/آيار الماضي، وسط محاولات الجيش اليمني التوغل في مدينة زنجبار مركز المحافظة واستعادتها من يد المجلس الانتقالي.



ويسيطر المجلس على عدن منذ أغسطس/آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية؛ حيث اتهمت الحكومة اليمنية، الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

ووقعت الحكومة و"الانتقالي"، اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.