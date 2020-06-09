- 1/2
- 2/2
اكتشف خبراء في الأمن السيبراني ثغرة خطيرة في تطبيق التراسل الفوري “واتساب” التابع لشركة فيسبوك، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث “جوجل”.
وأوضح الخبراء أن هذه الثغرة في ميزة “Click to Chat” الموجودة في “واتساب”، والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.
وحذّروا من أن تلك الميزة يمكنها أن تعرّض أرقام الهواتف المحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عبر محرك البحث “جوجل”، ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف ثغرة خطيرة في واتساب تجعل رقم الهاتف متاحاً للجميع في بحث جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.