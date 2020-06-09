اكتشاف ثغرة خطيرة في واتساب تجعل رقم الهاتف متاحاً للجميع في بحث جوجل

اكتشف خبراء في الأمن السيبراني ثغرة خطيرة في تطبيق التراسل الفوري “واتساب” التابع لشركة فيسبوك، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث “جوجل”.

وأوضح الخبراء أن هذه الثغرة في ميزة “Click to Chat” الموجودة في “واتساب”، والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.

وحذّروا من أن تلك الميزة يمكنها أن تعرّض أرقام الهواتف المحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عبر محرك البحث “جوجل”، ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.