أكثر من ٨٠٠ مستفيد من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى الزلفي العام

مستشفى الزلفي العام

قدّم مستشفى الزلفي العام خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـعدد ٨٠٠ مستفيداً ومستفيدة وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، وذلك من خلال التواصل مع مستشفى الزلفي العام هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.

وتتضمن آليه العمل إستقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الزلفي العام الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الإتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبيه عبر فريق (المتطوعين بقسم الصيدليه) ، حيث يتم إستلامها من قبل الفريق في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد أن يتم إخطار كل مريض برسالة .