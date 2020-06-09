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بريتش بتروليوم تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة على مستوى العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

بريتش بتروليوم تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة على مستوى العالم

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية للنفط أمس اعتزامها شطب 10 آلاف وظيفة على مستوى العالم.

 

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء سينحصر فقط في قطاع الإدارة مشيرة إلى أن النسبة الأكبر منها ستكون في المستوى القيادي.

 

ومن المنتظر تسريح ثلث الرؤساء الإداريين، لكن الشركة لم توضح بعد الأماكن التي سيتم فيها شطب الوظائف.

 

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تجدر الإشارة إلى أن الشركة يعمل لديها 70 ألف شخص على مستوى العالم.

 

كما تعتزم بي بي عدم زيادة رواتب كبار العاملين لديها في هذا العام، وأضافت أن صرف مكافآت غير المرجح بشدة.

 

وذكرت الشركة أن شطب الوظائف جزء من خطة كبرى تهدف إلى جعل الشركة «أكثر اندماجاً وأبسط (من حيث التسلسل الوظيفي) وأصغر».

 

الجدير بالذكر أن انخفاض الطلب بسبب جائحة وانهيار أسعار النفط تسببا في تسجيل بي بي تراجعاً حاداً في أرباحها في الربع الأول من العام الحالي.

 

وبالرغم من ذلك، قررت بي بي، على عكس منافستها شيل، عدم وقف صرف الأرباح على المساهمين.

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