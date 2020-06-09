العراق... التحالف الدولي يكشف حقيقة تحطم طائرته في قاعدة التاجي الجوية

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، إن تحطم الطائرة جاء نتيجة عطل فني بها، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
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وتابع أن الطائرة تخطت المدرج في قاعدة التاجي الدولية مما أدى إلى اصطدامها بالجدار وتضرر هيكلها واشتعال النيران فيها.
وحسب المتحدث فقد تسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص من بين 16 كانوا على متن الطائرة.
وكان مصدر أمنى قد أعلن أمس الاثنين، إصابة 4 من القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي في العراق خلال تحطم طائرة من نوع "إس - 130" أثناء هبوطها في قاعدة التاجي شمال بغداد.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن "طائرة من نوع "إس- 130" سير رحلتها "كويت تاجي كويت" انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي [الكتل الخرسانية] وتعرضت لحادث".
بدوره قال البنتاغون إن الطائرة العسكرية الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.
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