مسؤول إماراتي يقول إن "دعم حفتر بالسلاح واجب قومي"

وقال خلفان في تغريدة له عبر موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء "اعلموا أيها القوم أنه بخروج أردوغان من ليبيا يخرج من رئاسة تركيا".

وتابع خلفان "لابد من إفشال مشروع أردوغان بالقوة الجبرية".

وأوضح خلفان أن "الاستعانة بالدواعش السوريين لقتل أبناء ليبيا ستظل وصمة عار في جبين السراح ومن يقف معه".

وأشار إلى أنه مع دعم أردوغان "للدواعش في ليبيا، أصبح "دعم حفتر بالسلاح واجب قومي"، حسب قوله بموقع تويتر.

© Sputnik / ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟ Advertisements

وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" قال أردوغان "اتفقت مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد شرق المتوسط.. قررنا أن نقوم بعمليات التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا".

وتابع أردوغان: "نهدف لتطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".

وقال الرئيس التركي: "نجدد دعوتنا من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي على يد الانقلابي حفتر".

وأضاف أردوغان: "لا يمكن لشخص (حفتر) الذي يشكل خطرا دائما على مستقبل ليبيا أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بهذا الشأن".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "السراج وحكومته اتخذا دائمًا موقفًا إيجابيًا حيال الحل السياسي، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها الانقلابي حفتر ومليشياته" على حد وصفه.