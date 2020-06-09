شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار فى البحرين وتوقعات بسقوط أمطار بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع فى مملكة البحرين سيكون حار خلال النهار، أما فى الامارات توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حسنا وحار خلال النهار.

الرياح : شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا ثم تقل سرعتها لتصل من 5 إلى 10 عقد خلال الليل، ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحرو درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 75 % والصغرى 20 %، شروق الشمس فى تمام الساعة 4:44 صباحاً والغروب عن الساعة 6:29 مساء.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح "الأربعاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18- 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:46 والمد الثانى عند الساعة 10 :03 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثانى عند الساعة 20:52.

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وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 42: 12 والمد الثانى عند الساعة 23:48 والجزر الاول عند الساعة 18:46 والجزر الثانى عند الساعة 06:31.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 30 90 30 دبى 43 31 90 25 الشارقة 42 28 90 25 عجمان 44 29 90 25 أم القيوين 45 28 90 20 رأس الخيمة 45 28 85 30 الفجيرة 37 31 80 20 العين 45 32 80 20 ليوا 45 28 85 20 الرويس 41 29 85 30 السلع 42 30 75 25 دلما 41 30 85 30 طنب الكبرى 40 31 80 30 طنب الصغرى 40 31 80 30 أبو موسى 40 31 80 30 .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم، فى حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .