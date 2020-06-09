شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ، والتى تعد أعلى حصيلة إصابة فى يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء، بحسب وكالة الانباء السعودية .

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