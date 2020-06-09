شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة بمناطق عدة، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء – بمشيئة الله-.
وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مناطق: الباحة وعسير وجازان.
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