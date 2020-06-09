شكرا لقرائتكم خبر عن «مدير مرور المدينة»: «الذهاب للمستشفى» أبرز أعذار مخالفي منع التجول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة العقيد نواف بن مرشود العتيبي، عن أكثر الأعذار التي يتحجج بها المخالفون لأمر منع التجول.
ووفقاً لـ”الوطن”، أوضح العتيبي أن أبرز هذه الأعذار التحجج بالذهاب للمستشفى دون إصدار التصريح، رغم عدم وجود حالات تستوجب العناية الطبية معهم، وكذلك عدم التقيد بالوجهة المحددة في التصريح.
ولفت إلى أن عدد المخالفات التي تم تسجيلها في المنطقة لا يكاد يذكر، وهذا يدل على التزام ووعي مستخدمي الطريق بالقرارات الصادرة تجاه أوقات منع التجول.
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