شكرا لقرائتكم خبر عن بكلمات مؤثرة.. إمام مسجد العقيل بحي الأندلس في الرياض ينعي الدكتور «عادل العثمان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نعى إمام مسجد عبدالله بن سليمان العقيل بحي الأندلس في الرياض الشيخ “أحمد البشير”، الفقيد الدكتور عادل العثمان رئيس قسم الأمراض المعدية بالحرس الوطني- الذي توفي أمس الاثنين، وذلك بكلمات مؤثرة عقب صلاة العشاء.

وقال “البشير” فى تسجيل صوتي متداول على موقع “تويتر”: “أشهد الله بأن الفقيد كان مواظباً على الصلاة وكان رجلاً صالحاً يصلي صلاة خاشعة، وكان حريصاً على السنة الراتبة، فرحمه الله وغفر له”.

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وأضاف: “من حقه علينا أن نُذكر به لأنه توفي، طالباً من المصلين أن يدعون له بالرحمة والمغفرة”.

الجدير بالذكر أن الدكتور عادل العثمان – رحمه الله- قضى وقتاً طويلاً في التوعية بالأمراض المعدية وخاصة فيروس “كورونا” المستجد، وقبل ثلاثة أيام من وفاته ظهر في لقاء تلفزيوني يحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.