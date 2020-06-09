شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. «الصحة» توضح كيفية صنع كمامة قماشية بالمنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة طريقة صنع الكمامات القماشية بالمنزل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

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وأبانت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” خطوات مبسطة لصنعها، من خلال إحضار قطعة من القماش مناسبة للوجه، ومطاطات الشعر، أو أي مطاطات أخرى.

وأضافت الوزارة أنه يتم ثني طرفي القماش من الداخل للحصول على طبقتين، وقلبها وثنِي طرفيها من الداخل مرة أخرى، وأخذ المطاط وربطه بإحدى الجهات، ومن ثم ربطه بالجهة الأخرى، كي تصبح الكمامة القماشية جاهزة.