شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يوضح أكثر مناطق المملكة ارتفاعاً في الحرارة خلال هذه الفترة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن المنطقة الشرقية تعد أشد مناطق المملكة حراً في مثل هذه الأيام.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “عادة أشد المناطق حراً في المملكة في مثل هذه الأيام هي الشرقية والربع الخالي وأبردها مرتفعات السروات يليها القطاع الشمالي الغربي من المملكة.. هذا والله أعلم”.
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