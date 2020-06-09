شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يوضح أكثر مناطق المملكة ارتفاعاً في الحرارة خلال هذه الفترة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن المنطقة الشرقية تعد أشد مناطق المملكة حراً في مثل هذه الأيام.

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وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “عادة أشد المناطق حراً في المملكة في مثل هذه الأيام هي الشرقية والربع الخالي وأبردها مرتفعات السروات يليها القطاع الشمالي الغربي من المملكة.. هذا والله أعلم”.