شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاب وفتاة ظهرا في مقطع يرتديان سترة «الأمن العام» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، من إلقاء القبض على عدة أشخاص، بينهم شاب وفتاة ظهرا في مقطعي فيديو وهما يرتديان سترة تابعة للأمن العام.
وقال حساب “سناب الداخلية”، إنه جرى القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي ترتدي السترة وتقف على إحدى المركبات.
كما تم القبض على شخص آخر يرتدي سترة الأمن وهو في وضع مخل بالآداب مع مجموعة أشخاص، وبعد إجراءات الاستدلال البحثية تم تحديد هوية الأشخاص من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي، وجرى إلقاء القبض على الأشخاص وإيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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