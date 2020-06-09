ذكر موقع "تيلي بورت" الأمريكي أن نوابا أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعوا الرئيس ترامب إلى تطبيق صارم للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.
وشدد رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ ونائبيهما جيمس ريش ومايكل مكول وإليوت إنغل وبوب مينينديز في بيان مشترك على أن "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه"، وأكدوا أنه يجب على "الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال منبوذا، وهو لن يكون قط مسؤولا شرعيا يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية".
ودخل "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي بشأن سوريا حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.
كانت هذه تفاصيل خبر نواب في الكونغرس الأمريكي يدعون ترامب إلى تطبيق قانون "قيصر" بصرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.