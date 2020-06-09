الأمن الجزائرى يوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية و20مهاجرين غير شرعيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت قوات الأمن الجزائرية بمحافظة برج بوعريريج اليوم عنصر دعم للجماعات الإرهابية، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها أوقفت بكل من وهران وتلمسان 7 مهربين فيما أوقفت 20 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من وهران وعين قزام.

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