فحص «كورونا» مجاني لموظفـي حكومـة الشارقـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة الشارقة الطبية بعمل فحوص لموظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين، المتوقع عودتهم للعمل، وذلك للتأكد من سلامتهم قبل مباشرة العمل.

حيث باشرت الدائرة التنسيق مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة لتوجيه جميع موظفيهم المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا «كوفيد 19» المستجد مجاناً، وذلك في موقع الفحص الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض بمقر نادي الشطرنج بالشارقة.

وأشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، النابعة من حرصه الأبوي وعنايته الفائقة بموظفي حكومة الشارقة وعائلاتهم، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، منذ بداية الأزمة، لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لمجتمع إمارة الشارقة، جاء قرار تنفيذ الفحص لموظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن صحة الإنسان تتصدر أولويات حكومة الشارقة، وأنه تم تقسيم الجهات إلى مجموعات، بحيث لا يزيد عدد الموجودين للفحص في المقر خلال اليوم الواحد عن 200 شخص، وذلك حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في التباعد الجسدي وترك مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل موظف والآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

وأضاف: إن مقر الفحص بدأ باستقبال موظفي حكومة الشارقة، وإجراء الفحوص وأخذ المؤشرات الحيوية للموظفين للكشف المبكر عن إصابات «كوفيد 19». وذلك وفق الجداول المعدة لحضورهم، حيث يتم إبلاغ الموظف مسبقاً بموعد فحصه، ويستقبل مقر الفحص الموظفين منذ الساعة ال 9 صباحاً وحتى ال 1 ظهراً.

وبين أن «موارد الشارقة» حرصت على التنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لتنفيذ الفحص عبر مواقع في المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية مراعاة لبعد مناطق سكن الموظفين وتسهيلاً لوصولهم لمقر الفحص.

كما أشاد بالاستجابة الكبيرة من جهات حكومة الشارقة في إرسال موظفيها للفحص، وتجاوب الموظفين وتعاونهم في مقر الفحص. وأعرب عن ثقته بتغطية كافة موظفي حكومة الشارقة بجميع مدن ومناطق الإمارة خلال فترة بسيطة قبل بدء العودة لمقار العمل.

ولفت إلى أن أهمية هذا الفحص في التأكد من خلو شريحة كبيرة من المجتمع من الفيروس وهي شريحة الموظفين، كونه يسهم في تحقيق السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، ويدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة الشارقة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، بما يؤكد أن صحة الإنسان تتصدر الأولويات في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأهاب بمن تظهر عليه أعراض المرض لاحقاً أن يوضح الوضع لمسؤوليه في مقر العمل ثم التوجه فوراً لإجراء الفحص،