شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغلق 71 مسجداً لعدم الالتزام وتحذر من 8 عادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، الكويت، بغداد:

”الخليج 365”، وكالات

شهد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، ارتفاعاً قياسياً في السعودية والبحرين وتراجعاً في الكويت، فيما أعلنت السلطات السعودية إغلاق 71 مسجداً بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، في حين قرر الرئيس التونسي رفع حظر التجوال في كل البلاد بعد انحسار الإصابات بالفيروس في البلاد.

وسجلت السعودية أمس الاثنين، رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات بكورونا على أساس يومي، فيما شهد مؤشر التعافي تحسناً ملموساً بزيادة قاربت 600 حالة عن اليوم السابق، وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس عن تسجيل 3369 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة ب 3045 في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 105283،فيما تم تسجيل 34 حالة وفاة،ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 746،في حين تم تسجيل 1707 حالة تعافي، مقارنة مع 1026 حالة باليوم السابق، وبالتالي فإن إجمالي عدد الحالات المتعافية يصبح 74524 حالة، فيما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632.

وحذَّرت وزارة الصحة السعودية، المواطنين والمقيمين من ثماني عادات يومية، قد تتسبب في الإصابة بفيروس كورونا، منها الخروج من دون لبس الكمامة، وتقبيل يد الوالدين أو كبار السن، والصلاة بشكل متلاصق، واللجوء إلى التعامل النقدي في دفع المعاملات المالية، والمصافحة في أماكن العمل، ولمس الخضراوات بشكل عشوائي في الأسواق، والتقارب أثناء التسوق، كما حذّرت من عدم غسل الكمامة قبل استخدامها.

الى ذلك، قال عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، إن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تسبب في إغلاق 71 مسجداً في البلاد. وسجلت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الكويت، انخفاضاً طفيفاً أمس، فيما سجل مؤشر التعافي تحسناً ملموساً.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، عن تسجيل 662 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة ب 717 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32510 حالة، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 269، في حين أن حالات الشفاء بلغت 1037 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 21242.

تراجع الإصابات في سلطنة عمان

وأبلغت السلطات العمانية بتسجيل 604 إصابات بفيروس كورونا، مقابل 866 في اليوم السابق، بينما شهدت البحرين ارتفاع هذا المؤشر من 521 إلى 672 حالة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات بلغ 17486، منها 81 حالة وفاة بزيادة 6 حالات مقارنة مع اليوم السابق.

وحسب الوزارة، فإن 342 شخصاً تماثلوا للشفاء لتصبح حصيلة المتعافين 3796.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي حالات كورونا النشطة بلغ 5065، وذلك بعد تسجيل 654 إصابة أمس إضاقة إلى 18 أخرى مساء أمس الأول الأحد، فيما بلغ مجموع المتعافين 10326 بعد تماثل 858 مريضاً للشفاء.

ثلاث وفيات و1368 إصابة في قطر

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 3 وفيات بسبب فيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى57، فيما

تم تسجيل 1368 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 70158.

ملك الأردن للالتزام بالإجراءات الوقائية

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية «لتبقى المملكة وجهة للسياحة والاستثمار» لاسيما مع الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع تداعيات «كورونا».

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وقال «صحيح أن الأوضاع في الأردن مطمئنة لكن هذا لا يعني التراجع ويجب الحذر في عملية الانفتاح حتى لا نعود إلى الوراء خطوتين».

وأكد خلال لقائه عدداً من الكتاب والصحفيين على أهمية تعافي الاقتصاد من الآثار الناجمة عن جائحة «كورونا» بأقصى سرعة ممكنة وذلك في ظل الحفاظ عى انخفاض الإصابات ومنع انتشار الفيروس.

وجدد الملك عبد الله التأكيد على ضرورة تعاون الدول والنأي بالخلافات الجانبية في مواجهة «معركة كورونا وتبعاتها».

وأعلنت الحكومة الأردنية أمس مراقبتها عن كثب ارتفاع الإجمالي إلى 831 إصابة بعد تسجيل 23 حالة جديدة وإمكانية العودة إلى فرض حظر شامل.

وقال وزير شؤون الإعلام أمجد العضايلة «إذا تواصل تسجيل أكثر من 10 حالات يومياً لمدة أسبوع فإننا سنراجع الإجراءات».

وحذر الوزير من العودة إلى مرحلة «متوسط الخطورة» بعد الوصول إلى «معتدل الخطورة». وقال «نريد أن نمضي إلى مستوى منخفض الخطورة».

وأوضح وزير الصحة سعد جابر أن بين الإصابات طبيب أسنان و6 مخالطين تم عزل العمارة التي فيها عيادته في منطقة ماركا الجنوبية شرقي عمّان إضافة لتسجيل حالات لسائقي شاحنات على الحدود البرية ولقادمين من الخارج.

وأشار إلى تسجيل 20 حالة شفاء جديدة بإجمالي 612 متعافياً. وقال «إن الأردن يعد من أكثر الدول تسجيلاً لحالات الشفاء».

ملاحقة ناشري خطاب الكراهية

وشددت الحكومة على ملاحقة كل من نشر خطاب الكراهية في تعليقات مرفوضة على بث عودة صلاة المسيحيين في الكنائس.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد رفع حظر التجول في كامل أنحاء البلاد اعتباراً من أمس، بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق.

وأعلنت تونس أمس، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس لليوم الخامس على التوالي، وبذلك يستقر إجمالي الإصابات عند 1087 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 982 حالة، بينما استقرت الوَفَيَات عند 49 وفاة.

العراق: انخفاض الإصابات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، عن تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الإصابات13481 حالة، فيما أكدت تماثل 386 حالة للشفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 5572 حالة، في حين تم تسجيل 24 حالة وفاة ليبلغ مجموع الوفيات 370 حالة.

إصابة وزير موريتاني بالفيروس

أكد مستشار وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني مولاي ابحيده إصابة الوزير الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بفيروس كورونا.

وأوضح المستشار أن الوزير ولد أعمر طالب بصحة جيدة، وقد تأكدت إصابته بعد ظهور نتائج إيجابية للفحوص التي أجريت له.

وتعد هذه الإصابة الأولى لوزير في الحكومة الموريتانية بالفيروس