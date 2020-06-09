شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري يهدد باستخدام الجيش الليبي قوة جوية مفرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الاثنين، أن الجيش الوطني سيحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويعمل لاستعادة الأمن والاستقرار في كل البلاد، مهدداً باستخدام قوة جوية مفرطة، فيما شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على ضرورة مشاركة جادة من كلا الجانبين في محادثات 5+5 تحت رعاية البعثة الأممية، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.

وقال في مؤتمر صحفي من بنغازي، إن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين، مشيراً إلى أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لانتهاك سيادة ليبيا.

كما أكد أن الميليشيات انتهكت حرمة المواطنين، مشيداً بجهود الليبيين في مساعدة النازحين في البلاد .

وقال إن أكثر من 20 ألف مدني هربوا من مدينة ترهونة جراء جرائم الميليشيات الإرهابية.

إلى ذلك، شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا على ضرورة مشاركة جادة من كلا الجانبين في محادثات 5+5 تحت رعاية البعثة الأممية، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.

وشددت أيضاً، أمس، على ضرورة حماية المدنيين بعد تقارير عدة أفادت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في ترهونة والأصابعة غرب البلاد. ودعت إلى الحفاظ على «الالتزامات الإنسانية من قبل الأطراف المتنازعة عبر ضمان حماية المدنيين».

استهداف تمركزات الميليشيات غرب سرت

ونفذ سلاح الجو الليبي، أمس، عدة ضربات جوية على تمركزات الميليشيات والمرتزقة السوريين الذين يحاولون الهجوم على مدينة سرت وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري ليبي ل«العين الإخبارية» إن سلاح الجو يتصدى لأي محاولة للميليشيات للتقدم شرقاً باتجاه سرت بدعم من مرتزقة تركيا.

وأوضح أن القصف شمل عدة أهداف عسكرية متحركة وتمركزات يجرى التجهيز فيها لاستهداف القوات ما بين سرت ومصراتة في منطقة دار لحسون وبوقرين شرقي مصراتة بعد ضربات مكثفة لسلاح الجو الليبي.

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وأسفرت الغارات عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الميليشيات والمرتزقة.

كما نفذت دوريات التأمين التابعة لكتيبة خالد بن الوليد عمليات تأمين وحماية الشركات النفطية وكافة الأماكن الحيوية والمنطقة المحيطة بها في الجنوب الليبي.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة غرب سرت.

وأوضحت الشعبة، في بيان، أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مُسيّرة وأسقطتها في منطقة وادي جارف بعد أن حاولت استهداف مواقع وحدات القوات المسلحة.

قصف منطقة سكنية في بوابة الثلاثين

وعلى الرغم من دخول قرار وقف إطلاق النار في ليبيا الساعة السادسة من صباح أمس، قيد التنفيذ باقتراح مصري ورعاية وترحيب دولي وأممي، فإن الميليشيات لا تزال تنتهك القرار، حيث قامت ميليشيات مصراتة بقصف مدفعي على منطقة سكنية في بوابة الثلاثين، الواقعة بين مصراتة وسرت، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين.

وأكدت مصادر مطلعة عن تحشيد ميليشيات مصراتة لمسلحيها لمعاودة الهجوم على سرت في الوقت الذي تتعامل معها قوات سلاح الجو الليبي.

وأمس الأول الأحد، نفذت طائرات سلاح الجو الليبي عدة ضربات جوية استهدفت تجمعات لقوات الحشد الميليشياوي المدعومة تركياً في محاور شرق مصراته.

كما أسفرت الضربات عن تدمير سرية مدفعية كاملة تضُم ثلاثة مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين وست عربات مسلحة للحماية، بالإضافة لحافلة نقل كبيرة.

وأكدت الشعبة أنه تم تدمير حاملة جنود تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين في محاولة للهجوم باتجاه مدينة سرت. (وكالات)