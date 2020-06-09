مستشار السيسي يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا في مصر

وقال تاج الدين، "إن أسبوع العيد وما تخلله من سفر ولقاءات أسرية، هو السبب وراء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".



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وأكد مستشار السيسي، أن عائلات كاملة أصبحت مصابة الآن بفيروس كورونا المستجد، وليس أشخاص قليلة مثل السابق.

كان تاج الدين أكد يوم 28 مايو/أيار الماضي أن ذروة الإصابات في مصر ستحدث خلال أسبوعين وهو ما يتوافق مع منتصف الشهر الجاري.

وأضاف، "أن الرأى العام يتأثر بالأرقام وما يقال حول كورونا، والمؤسسات المصرية تعمل على مدى الساعة وتتابع كل ما هو يتعلق بالفيروس، ونسير في المقاييس العلمية الافتراضية ونتعامل مع أرض الواقع"، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".

وأكد "تاج الدين"، أن العلاج المنزلى ناجح، ويحتاج أن يتبع المريض التعليمات التي تنص عليها وزارة الصحة.

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وطالب مستشار السيسي الجميع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الطبية والاحترازية، من أجل تجاوز الجائحة.

كان تاج الدين أكد يوم الأحد، أن شركة متعددة الجنسيات لها مصنع في مصر ستنتج أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته وتأثيره على فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 414 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل و1271 حالة وفاة.