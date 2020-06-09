شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلن إعادة فتح المدارس والجامعات أول سبتمبر بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة الموريتانية، تأجيل إعادة فتح المدارس والجامعات فى البلاد إلى الأول من سبتمبر القادم، بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الموريتانى الرسمى اليوم الثلاثاء، عن وزارة التعليم إنه جرى تحديد الأول من سبتمبر موعدا لاستئناف الدراسة، والثلاثين من أكتوبر موعدا لاختتام العام الدراسي. كما تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسى القادم إلى منتصف نوفمبر المقبل.

Advertisements

وأكدت الوزارة أنها تعمل من خلال وسائل الاعلام الرئية والمسموعة خلال فترة التوقف على تمكين الطلاب والتلاميذ، وكانت الحكومة الموريتانية أغلقت المدارس والجامعات فى مارس الماضى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت موريتانيا - حتى الآن - 1104 حالات إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 108 أشخاص فيما توفى 59 شخصا .