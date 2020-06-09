شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء طاقة السعودية وروسيا والجزائر يشيدون بخطة خفض إنتاج النفط الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزراء الطاقة فى السعودية وروسيا والجزائر بقرار منتجى النفط فى تحالف (أوبك+) تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج القياسية لشهر إضافي، وهو يوليو المقبل، معتبرين أن هذا القرار سيدعم استعادة التوازن والاستقرار فى السوق النفطية والتى تعانى من تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك فى لقاء عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أدارته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بمشاركة وزراء الطاقة السعودى الامير عبد العزيز بن سلمان والروسى الكسندر نوفاك والجزائرى محمد عرقاب الى جانب محمد باركيندو الامين العام لمنظمة أوبك وبحضور ممثلى وسائل الاعلام العالمية .

وقال وزير الطاقة السعودى إن المملكة سوف تكتفى بتطبيق التخفيضات الطوعية الإضافية وقدرها مليون برميل يوميا لشهر يونيو الجارى فقط وقدرها مليون برميل يوميا بسبب ارتفاع الطلب المحلى فى شهور الصيف، ولكنه ستوفى بكافة الالتزامات فى خفض الانتاج بحسب اتفاق أوبك + والبالغ قدره 7ر9 مليون برميل يوميا .

Advertisements

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسى إن بلاده متمسك بالعمل مع منظمة أوبك حتى يتحقق استقرار السوق بعد الازمة العنيفة الراهنة .

من ناحيته، أكد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائرى ورئيس مؤتمر (أوبك) أن المنظمة سوف تنسق مع كل اطراف الصناعة لدعم التعاون بين المنتجين والمستهلكين لصالح الاقتصاد العالمى .

بدوره، أشاد محمد باركيندو بقرار المنتجين عقد الاجتماع الوزارى للجنة المعنية بمراقبة خفض الانتاج بشكل شهرى لتقييم وضع السوق بصفة مستمرة وتقديم التوصيات الملائمة لانعاش صناعة النفط الخام العالمية .