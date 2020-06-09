اعتقالات وإخطارات بهدم منازل.. ومستوطنون يدنسون الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» مزيداً من حملات القمع والإرهاب ضد الفلسطينيين، وشنت حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة فجر، أمس الاثنين، طالت 21 فلسطينياً في أحياء الطور والصوانة والعيسوية وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، فيما اقتحم 70 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، كما وجهت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم منازل في الخليل وسلفيت، في وقت تظاهر مئات الفلسطينيين، وسط مدينة رام الله رفضاً وتنديداً بمخطط الضم «الإسرائيلي» لأجزاء من الضفة الغربية والأغوار، وبينما كشفت وسائل إعلام «إسرائيلية» عن أن 25 بؤرة استيطانية غير مشمولة بعملية الضم، كشف رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، أن الإدارة الأمريكية لم تمنح «إسرائيل» حتى الآن الضوء الأخضر للبدء بعملية «الضم».

وصادرت سلطات الاحتلال، قبل ظهر أمس، خيم سكنية ومواد بناء، وأخطرت بهدم مساكن وبئر مياه في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، وتجمعات غزيوه والخالدية جنوب الخليل. كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ست منشآت زراعية وسياحية في سلفيت. من جهة أخرى، تظاهر مئات الفلسطينيين، وسط مدينة رام الله رفضاً وتنديداً بمخطط الضم «الإسرائيلي» لأجزاء من الضفة الغربية والأغوار، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورايات خطوا عليها شعارات تدين الإعلان «الإسرائيلي» ورفض صفقة القرن الأمريكية.

في غضون ذلك، قال نتنياهو خلال اجتماعه مع رؤساء المستوطنات، إن هناك خلافات في الرأي مع الأمريكيين حول مساحة الأراضي التي سيتم ضمها والتي تحيط بالمستوطنات المعزولة. وادّعى أن المطلب الأمريكي الوحيد من «إسرائيل» بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين. وكانت قناة «كان» العبرية ذكرت أن حوالي 25 بؤرة استيطانية لم تدرج في الأراضي التي يتوقع أن تضمها «إسرائيل». (وكالات)