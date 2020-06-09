شكرا لقرائتكم خبر عن منيابوليس الأمريكية تفكك شرطة المدينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت سلطات مينيابوليس «تفكيك وإعادة بناء» شرطة المدينة، بعد أسبوعين على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، مَثُل أمس الاثنين للمرة الأولى أمام القضاء بتهمة القتل،وقدم عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين أمس قانوناً يهدف إلى إصلاح الشرطة في الولايات المتحدة، معتبرين أن ممارساتها بحق السود هي نتيجة عنصرية تطبع تاريخ الولايات المتحدة منذ فترة العبودية.

وقالت رئيسة المجلس البلدي في مينيابوليس ليزا بيندر،لشبكة «سي إن إن»: «نحن ملتزمون بتفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يضمن فعلاً أمن مجتمعنا، وذلك بالاشتراك مع مواطنينا».

أشارت إلى أنها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلق بالسكان، مضيفة أن مجلس المدينة يعتزم أيضاً دراسة سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي. من جهتها، كتبت عضو المجلس ألوندرا كانو عبر «تويتر» إن المجلس خلص إلى أن شرطة المدينة «غير قابلة للإصلاح وسننهي النظام الحالي لحفظ الأمن».

غير أن رئيس بلدية المدينة جاكوب فراي، أبلغ قبل تصويت المجلس أنه يفضل «إصلاحاً بنيوياً واسع النطاق لإعادة تأسيس هذا النظام الذي ينطوي على عنصرية هيكلية».

من جهته أكد وزير العدل الأمريكي ويليام بار،أن النظام القانوني في البلاد ليس عنصريًا، بشكل منهجي، معارضاً الدعوات لتعديل القوانين المتعلقة بعمل الشرطة. وقال في مقابلة مع شبكة «سي بي أس» مساء الأحد: «لا تزال هناك عنصرية في الولايات المتحدة، لكنني لا أعتقد أن نظام إنفاذ القانون عنصري»، مضيفاً مع ذلك أتفهم - مع عدم ثقة بعض المجتمع الأمريكي الإفريقي.

وأضاف: أعتقد أنه يجب أن ندرك أن مؤسساتنا كانت عنصرية بشكل صريح في الماضي، لكن منذ ستينات القرن الماضي، بدأنا مرحلة إصلاح، وقد تم إحراز تقدم كبير، ولعل الجيش هو أحد أفضل الأمثلة على ذلك.»

مضيفاً «أعتقد أن الغالبية العظمى من رجال الشرطة أناس طيبون، ذوو تفكير مدني يؤمنون بخدمة الجمهور، ويفعلون ذلك بشجاعة وحق. ورأى أنه لا يجوز إسقاط تصرف فردي على مجموعة أو جهاز بأكمله».

إلى جانب ذلك،كشف أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي النقاب أمس الاثنين عن تشريع شامل لمكافحة عنف الشرطة والظلم العنصري.ومصادر في الكونجرس أن التشريع يحظر استخدام أساليب تقييد الرقبة والفرز العرقي ويستلزم استخدام الكاميرات المثبتة في أجسام أفراد الشرطة في أنحاء البلاد، وإخضاع الشرطة لهيئات المراجعة المدنية، وإلغاء المبدأ القانوني المعروف بالحصانة المؤهلة الذي يحمي أفراد الشرطة من الدعاوى المدنية.

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وقالت النائبة كارين باس، عضو الحزب الديمقراطي وزعيمة كتلة النواب ذوي الأصول الإفريقية في الكونجرس لشبكة (سي.إن.إن) «الوقت حان لتغيير ثقافة الشرطة في كثير من الإدارات» وأضافت أنها تأمل في أن تؤدي موجة الاحتجاجات، السلمية إلى حد كبير، التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين إلى زيادة الضغط على المشرعين ليتحركوا.

وتابعت باس «نحن في لحظة حقيقية في بلادنا، العاطفة الجياشة التي يظهرها الناس... سيضع هذا الأساس للزخم المطلوب من أجل إحداث التغيير الذي نحتاج إلى تحقيقه».

ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون هذا سينال تأييد المشرعين الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ الأمريكي. وهناك حاجة لتأييدهم وكذلك لتصديق الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على مشروع القانون لكي يصبح قانوناً.

إلى جانب ذلك،مثل ديريك شوفين أمس الاثنين أمام المحكمة.وكانت قد وجهت إليه في مرحلة أولى تهمة القتل غير العمد، لكن تم تشديد التهمة بحقه في الرابع من يونيو فوجهت إليه تهمة القتل وهو يواجه الآن عقوبة بالسجن تصل إلى أربعين عاماً.

وتواصلت التظاهرات في مدن أمريكيّة عدّة مساء أول أمس الأحد،لليلة الثالثة عشرة على التوالي مع تركيز المحتجّين على ترجمة غضبهم على خلفيّة قضية فلويد إلى المطالبة بإصلاح الشرطة وبالعدالة الاجتماعية.

ولا تزال ردود فعل كبار المسؤولين العسكريّين المتقاعدين المندّدة بمقاربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة إزاء الاحتجاجات وسعيه إلى إخمادها، تتفاعل، علماً بأنّ هؤلاء يتحاشون عادةً انتقاد الرئيس، وهو ما يعكس أزمة تزداد تعقيداً بين البنتاغون والبيت الأبيض.

وصرّحت وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس في عهد الرئيس جورج دبليو بوش لشبكة»سي بي اس«أنّها كانت»بالتأكيد«لتنصح ترامب بالامتناع عن أيّ زج للجيش في السعي لاحتواء احتجاجات سلميّة. وقالت رايس، وهي أوّل أمريكيّة من أصول إفريقيّة تتولّى وزارة الخارجيّة، «هذه ليست ساحة معركة».

لكنّ مسؤولي الإدارة الأمريكيّة دافعوا مجدّداً عن مقاربة الرئيس في ما يتعلّق بالاضطرابات. وصرّح وزير الأمن الداخلي تشاد وولف لشبكة «ايه بي سي» أنّ واشنطن كانت «مدينة خارج السيطرة». واعتبر أنّ خفض العنف هو نتيجة الجهود التي بذلتها الإدارة، نافياً وجود مشكلة عنصرية متأصّلة في صفوف الشرطة.

(وكالات)