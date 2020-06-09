مغادرة الإمارات قبل 18 أغسطس شـرط للإعـفـاء مـن غـرامـات «الهـويـة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال مؤتمر صحفي نظمته عن بعد، عن تفاصيل إجراءات مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، الممتدة اعتباراً من الثامن عشر من شهر مايو/‏ أيار ولمدة ثلاثة أشهر حتى 18 أغسطس، علماً أن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها، سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.

وأكد اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال المؤتمر، أن مغادرة مخالفي قانون الإقامة، للدولة شرط للاستفادة من المكرمة وإذا رغبوا في تعديل وضعهم حال حصولهم على وظيفة عليهم دفع جميع الغرامات المترتبة على المخالفة.

وقال إن المكرمة شملت جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، وهم مخالفو الإقامات واذونات الدخول والهاربون من المكفولين ومخالفو عقود العمل، مشيراً إلى أنه يشترط لإعفاء المستثمرين وأصحاب الشركات المخالفين إلغاء صفتهم في المؤسسة وعلى أصحاب الكفالات الشخصية المغادرة برفقة مكفوليهم.

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وذكر أن إجراءات مغادرة الدولة تتم عبر 3 خطوات هي، حجز تذكرة السفر بالتنسيق مع سفارة الدولة للمخالف والناقلات الوطنية أو شركة طيران أخرى، وحجز بطاقة الصعود للطائرة والتوجه إلى أحد 4 مطارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

وأضاف أنه سيتم تسديد قيود الهروب المدرجة على المستفيدين من المكرمة دون حرمان شرط مغادرة الدولة وفقا للميزات التالية، والإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم (المقيمين - والزائرين)، الإعفاء من غرامات بطاقة الهوية، والإعفاء من رسوم المغادرة ويشمل (رسوم تصريح المغادرة - إلغاء الإذن - رسم تسديد تعميم الهروب)، والإعفاء من غرامات المرتبطة بطاقة العمل وعقد العمل. وتابع: الهيئة أتاحت إمكانية التوجه إلى 3 مطارات هي أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة قبل موعد السفر ب 6 ساعات فيما ألزمت المخالفين الراغبين في السفر من مطار دبي، بحجز تذكرة السفر أولاً ومراجعة مركز شرطة القصيص أو مركز شرطة أمن الطيران المدني في مبنى المسافرين 2 في مطار دبي قبل موعد الرحلة ب 48 ساعة.

وأكد الراشدي أن الهيئة استثنت المخالفين من أصحاب الهمم ومن دون 15 عاماً من شرط الراغبين بالسفر التوجه لمنافذ المطارات قبل 6 ساعات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة و48 ساعة في دبي مضيفاً أنه تم تخصيص غرفة عمليات بشأن استقبال الاستفسارات الخاصة بمكرمة رئيس وذلك على الرقم 800453.

أصحاب الإقامات العالقون بالخارج

رداً على سؤال ”الخليج 365” حول أوضاع أصحاب الإقامات المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة، قال اللواء الراشدي إن الدولة بدأت في استقبالهم اعتباراً من يوم الأول من يونيو/‏ حزيران الجاري بشكل يومي، مشيراً إلى تخصيص الهيئة لجنة مختصة لنظر طلباتهم، حيث يتم نظر الطلبات بشكل منفصل، ويتم نظر وبحث الحالات كل على حدة وتقييمها عبر المرفقات التي يتم إدخالها في الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ww.ica.gov.ae