شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم مصري روسي على إطلاق المفاوضات الليبية قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت روسيا،أمس الاثنين،عن تقديرها للجهود المصرية التي وصفتها ب«الإيجابية» تجاه الأزمة الليبية،فيما رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في "إعلان القاهرة "امتداد لمخرجات برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة،في حين وصفت المفوضية الأوروبية أمس، إن الإعلان ب«المبادرة الإيجابية».

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هاتفياً، تطورات الأزمة في ليبيا، وأكدا تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين والسيسي، أجريا أمس، مكالمة هاتفية بحثا خلالها بشكل مفصل الأوضاع في ليبيا، بحسب موقع «روسيا اليوم» .

وأضاف الكرملين أن «السيسي أخبر بوتين بفحوى المحادثات التي عقدت السبت الماضي في القاهرة مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، والتي تم نتيجتها عرض خطوات لتسوية الأزمة الليبية بطريقة سياسية».

وأشار البيان إلى أن «الجانب الروسي قدر إيجابياً الجهود الدبلوماسية التي تبذل مصر» في هذا الاتجاه.

وأكد بوتين والسيسي، «التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن».

وفي وقت سابق أمس، قالت روسيا إنها تعتبر مبادرة القاهرة بشأن ليبيا أساساً لبدء عملية سياسية جادة.

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان، أن موسكو تعول على أن تستجيب حكومة الوفاق في طرابلس بسرعة لمبادرة القاهرة للسلام في ليبيا.

وأعربت عن أملها في أن تصبح هذه المبادرة الشاملة، التي وافق عليها الجيش الليبي قاعدة صلبة للمفاوضات التي طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتحاربة بشأن تسوية الأزمة.

وأضافت «ونأمل أن تستجيب السلطات في طرابلس بسرعة على مبادرة السلام التي انطلقت من القاهرة وأن تستجيب إليها بطريقة بناءة».

ونقل البيان عن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تعتبر مبادرة القاهرة بشأن ليبيا أساساً لبدء عملية سياسية جادة.

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موسكو تستقبل عقيلة وترفض السراج

وفيما وصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى موسكو،أمس لبحث الأزمة ،قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إنه لا توجد في جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين أي خطط لعقد لقاءات مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

في سياق متصل ، رحبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالمبادرة المصرية خلال مكالمة هاتفية أجراها معها أمس مع الرئيس السيسي.

ورأت ميركل في المبادرة امتداداً لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية، مشيدة بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

أوروبا تصف المبادرة ب «الايجابية»

في الأثناء،وصفت المفوضية الأوروبية أمس، أن إعلان القاهرة حول ليبيا، والذي يهدف إلى تسوية سليمة للأزمة، ب«المبادرة الإيجابية».

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن أي مبادرة تهدف إلى السلام والاستقرار في ليبيا تعد «خطوة إيجابية»، مشدداً على أنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل وفق عملية برلين.

وفيما يتعلق بالمبادرة المصرية ، قال ستانو: «أي مبادرة تتماشى مع عملية برلين وتهدف إلى السلام والاستقرار في ليبيا هي خطوة إيجابية.. والمبادرة المصرية كذلك».

فصيل «داعشي» يجند مرتزقة لصالح تركيا

في الأثناء،أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،أمس، بأن الاستخبارات التركية تشرف على فصيل يضم عشرات المسلحين من داعش، مشيراً إلى أن من مهام الفصيل تجنيد مرتزقة لصالح تركيا للقتال في ليبيا.

وكشف مدير المرصد رامي عبد الرحمن ل"سكاي نيوز عربية" دور الاستخبارات التركية في تشكيل فصيل من داعش لتجنيد مرتزقة سوريين لصالح أنقرة بقوة السلاح.

وبيَّن عبد الرحمن أن، التجمع يتألف من مقاتلين عراقيين، مهمتهم تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات وتفخيخ.(وكالات)