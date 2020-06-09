«الصحة» تسمح بتكرار صرف 8 أصناف من الأدوية المراقبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أصدر عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً وزارياً رقم «253» لسنة 2020، في شأن ضوابط وقواعد وصف وصرف بعض الأدوية المراقبة، وحدد القرار 8 أنواع من الأدوية، تخضع للقواعد المتعلقة بتكرار وصف الأدوية المراقبة من قبل الاستشاريين والأخصائيين، كل حسب اختصاصه.

وسمح القرار الوزاري رقم «253» لسنة 2020، في شأن ضوابط وقواعد وصف وصرف بعض الأدوية المراقبة للصيدليات بتكرار صرف 8 منتجات دوائية، حسب النظم المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم «888» لسنة 2016، و شملت أدوية «clobazam-clonazepam-gabapentin-Methylphenidate-Phenobarbital-Pregabalin-Procyclidine-Trihexyphenidyl» Benzhexol»»، وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة.‫

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