حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تضامن عدد كبير من الفنانين العرب مع الفنان كريم قاسم؛ بعد إعلان إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وتمنوا له الشفاء العاجل، وتفاعلوا مع هاشتاج «الكورونا مش عيب»، ومن هؤلاء الفنانين ياسر النيادي، هنا الزاهد، أحمد مالك، مي سليم، يسرا اللوزي، وغيرهم

* هنأ الإعلامي مصطفى الآغا، المطرب العراقي محمد السالم؛ بمناسبة عيد ميلاده، ونشر عبر خاصية ستوري في «إنستجرام» صورة لمحمد السالم معلقاً «كل عام وأنت صديق ونجم».

* نشر محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان صورة عبر «فيسبوك» لابن شقيقه علي يدعمه فيه بعد تعرضه للعنصرية والتنمر منذ يومين على صفحة والده وكتب على الصورة «علي ابن أخويا القمر».

* احتفل أبطال فيلم «الغسالة» مساء أمس الأول الأحد بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل، ونشر أحمد حاتم أحد الأبطال صورة الاحتفال بنهاية التصوير عبر «إنستجرام»، والفيلم يشارك في بطولته النجم محمود حميده، وهنا الزاهد، شيرين رضا، محمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، ومن إنتاج «سينرجي».

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* شاركت المطربة يارا متابعيها عبر «إنستجرام» صورة لها من مطبخ منزلها في دبي، وطالبت جمهورها ومتابعيها بنوع الطبخة الذي يودون أن تعدها لهم وتعلمهم سرها ومكوناتها وطريقة تحضيرها.

* أعاد الفنان هاني شاكر نشر صورة من حساب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ظهر فيها شاكر مع لاعبي فريق نادي النصر السعودي في عام 1975، وعلق «المستشار فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى».

* أعلن المطرب حماده هلال عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان: «طحن في طحن» والمقرر طرحها خلال أيام عبر مختلف المنصات الإلكترونية، ونشر عبر «فيسبوك»، تفاصيل الأغنية التي كتب كلماتها هشام عبد الحليم، ولحنها حسن سراج، وتوزيع أوكا.

* نفت الفنانة المصرية آثار الحكيم عبر مختلف حساباتها على مواقع التوصل الاجتماعي ما تردد من أنباء عن إصابة ابنها بفيروس «كورونا»، أثناء تواجده بمدينة الجونة، موضحة أن اثنين من أصدقائه يحملان الفيروس، وأن تحاليل ابنها سلبية ويتواجد بالعزل المنزلي.