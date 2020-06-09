شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يعقد جلسته الـ11 غداً الأربعاء عن بُعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته ال11 من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، «عن بُعد» غداً الأربعاء، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات الصحة والشباب والرياضة.

ويناقش المجلس موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات» ضمن المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

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