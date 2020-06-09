شكرا لقرائتكم خبر عن إيـاد نــصـار: الـعـمـل أهـم مـن الـبـطـل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد الفنان إياد نصار، اهتمامه بالأعمال كمشاريع جماعية أكثر من اشتراطه تصدرها، وقال: «العمل بالنسبة لي أهم من البطل».

وأضاف: «عندما تصلني النصوص لا أختار بينها بناء على مساحة حضوري وانفرادي بالبطولة، وإنما أضع معايير عدة فنية وموضوعية أبعد من هذا الإطار، ولذلك أذهب إلى البطولات الجماعية دون تردد طالما حققت الشكل والمضمون».

نصار، شدد على عدم اعتماد «التريند» عبر مواقع إلكترونية في قياس النجاح، وإنما على مدى تأثير العمل في الحقيقة بين الناس والجمهور في الشارع.

أوضح نصار: «هناك أشياء كثيرة تصعد «التريند» لأسباب لا تتعلق بالجودة وتختفي سريعاً وما يبقى هو التفاعل القائم على عمق غير وقتي».

وعن تقاسمه مع غادة عادل وخالد الصاوي، بطولة «ليالينا 80» في رمضان الماضي، قال: «هذا العمل مكسب لمشواري بسبب أهميته وله مكانة خاصة عندي لتسليطه الضوء على جوانب إنسانية لمجتمع الطبقة الوسطى في فترة الثمانينات من القرن الماضي».

وتابع: «تعاملت مع شخصية «هشام» بحذر شديد فهو تائه ومتردد ولا يُصدر قرارات حتمية، وهذا ينعكس على علاقته مع زوجته وشقيقه المثقف، واستدعى مني ذلك رسم تفاصيل الحركة والأداء وتكثيف العبارات دون إطالة وإظهار تخبطات نفسية غير سوية نابعة من تداعيات المرحلة، لاسيما في ظل مغادرته بلده بحثاً عن لقمة عيشه في الخارج كما هي حالة شريحة واسعة».

الدراما التلفزيونية

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رأى نصار، أن العمل نجح إلى حد كبير في تقديم التأثيرات الاجتماعية خلال مرحلة أغفلتها الدراما التلفزيونية تحديداً وغاص في أعماقها الإنسانية، ولذلك يكتسب انفراداً عن سواه في هذا الجانب. وأضاف: في فترة التحضير، شاهدت أفلاماً للمخرج محمد خان تعبر عن المرحلة ذاتها بينها «عودة مواطن» و«مشوار عمر»، وقررت التماهي مع الشخصية بتناقضاتها دون الحكم عليها وكنت حريصاً على البعد النفسي وانعكاسه على التصرفات خصوصاً تأجيل الانفعالات وترحيل ردود الفعل وجلست مع المخرج أحمد صالح الذي وفر مادة بحثية مفيدة.

وأوضح نصار، أن العمل يندرج ضمن المسلسلات غير الاستهلاكية التي تنتهي مع عرضها الأول، وإنما تكتسب تأثيراً إضافياً مع إعادتها، وتنطوي على بساطة في الوصول للمشاهدين مع طرح قضايا شديدة الحساسية، بينها تورط فئات من الطبقة الوسطى في غسل الأموال وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وما تبع ذلك من تذبذب ثقافي.

وأضاف: «قمنا ببعض التعديلات على أماكن التصوير وعدد المشاركين في بعض المشاهد بما يتناسب مع تعليمات احترازية مقترنة بتداعيات فيروس «كورونا» دون إخلال بالرؤية النهائية». وكشف نصار، عن توجه مبدئي لجزء ثان من العمل بعنوان «ليالينا 90»، وثالث يستعرض مرحلة ما بعد الألفية الحالية معتبراً ردود الفعل كانت محفزة.

مصدر فخر

حول مشاركته كضيف شرف بدور ضابط في مسلسل «الاختيار»، قال: «مصدر فخر واعتزاز لأن العمل مهم ويكشف حقائق وطنية في مواجهة الإرهاب، ويستحق الزملاء الذين أنجزوه على أفضل مستوى في ظروف صعبة التقدير، وظهر بصورة مشرفة وسعدت بوجودي مع الفنان أمير كرارة».

ولخص نصار، تجربته في «الخوابي» برغبته في العودة للدراما الأردنية بعد غياب خصوصاً ضمن بيئة تتناول القرية الفلسطينية، وذلك دون تدخله إطلاقاً في النص والإخراج وتوجيهات التمثيل حتى لا يعتبره المشاركون «نجماً متعالياً»، مشيراً إلى رصده جوانب ضعف سواء أثناء التصوير أو عند عرض الحلقات وعدم رضاه الكامل عن المحصلة.

وأكد نصار، أنه لا يجد نفسه في الدراما البدوية ولا يفضلها مع تقديره لجهود العاملين فيها، لذلك اعتذر عن المشاركة في عدد منها آخرها «حارس الجبل». ورفض نصار، فكرة المنافسة بين الأعمال، مؤكداً عدم اهتمامه بذلك ورؤيته للأمور بزاوية «تكاملية». وقال: «في الفن يختلف الأمر عن ممارسة المباريات الرياضية والوجود في فصل دراسي، فنحن نقدم التنوع ولا نتقاسم «كعكعة» واحدة».