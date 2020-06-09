قرقاش: لا يمكن شرعنة الميليشيات تحت كنف الدولة في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنه لا يمكن تجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا، مؤكداً رفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد.

وأوضح قرقاش في تغريدة له، أمس الاثنين، على موقع «تويتر»، أنه «مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي».

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وأضاف قرقاش في تغريدته أنه «لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرن خلا عبر التدخل العسكري المفتوح، وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي».

وتابع قائلا: «لا شك في أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي، وأولها استمرار الاقتتال».

وأضاف «هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً، ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية».