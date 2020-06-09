نيوزيلندا تنتصر على «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، الكويت: ”الخليج 365”، وكالات

شهد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، ارتفاعاً قياسياً في السعودية والبحرين وتراجعاً في الكويت، فيما أعلنت السلطات السعودية إغلاق 71 مسجداً بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وحذرت من ثماني عادات، في حين قرر الرئيس التونسي رفع حظر التجول في كل البلد بعد انحسار الإصابات بالفيروس، وأعلنت السلطات الأردنية أنها تراقب زيادة الإصابات وقامت بعزل عمارة في عمّان.

عالمياً، رغم تخطي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا السبعة ملايين، والوفيات الأربعمئة ألف، مضت بلدان كثيرة أمس الاثنين، قدماً برفع تدابير الحجر ومعاودة النشاط، في مقدمتها نيوزيلندا التي أعلنت خلوها من الوباء بعد شفاء آخر مريض كان يتلقى العلاج في مستشفياتها.

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وأوضحت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن إجراءات المراقبة على الحدود ستبقى سارية، مضيفةً أن تدابير التباعد الاجتماعي والقيود على تجمّعات الأشخاص لم تعد ضرورية. وقالت في خطاب متلفز «نحن واثقون من أننا قضينا في الوقت الراهن على انتقال الفيروس في نيوزيلندا»، مضيفةً أن المواطنين «توّحدوا بشكل غير مسبوق للانتصار على الفيروس».

وفتحت بلجيكا دور العبادة أمام المصلين، وأعلنت روسيا أنها ستخفف عدداً من القيود رغم تصاعد الاصابات، وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن المؤشرات الأولية تكشف عن «مستوى جيد من الالتزام» بالحجر الصحي. وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنه تعافى هو وأسرته، بعد أسبوع من الكشف عن نتائج الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

في غضون ذلك، كشفت دراسة علمية أن تدابير العزل لمواجهة «كوفيد-19» كانت فاعلة لاحتواء الوباء، وسمحت بإنقاذ 3,1 مليون شخص في 11 بلداً أوروبياً.