جلسات «حوارات الثقافة للجميع» تـــواصـــل نشاطهــــا اليـــوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تتابع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تنظيم سلسلة الجلسات الافتراضية «حوارات الثقافة للجميع»، مع جلسة جديدة تجمع نخبة مواهب المجتمع الفني الإماراتي. وسيتمّ بث الجلسة مباشرةً على «يوتيوب» عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، ويترأسها محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة، والذي قال: «تستكشف الجلسة رؤى بعض أبرز الفنّانين في دولتنا ومصادر إلهامهم والتحديات التي تواجههم، وذلك في ظل ما يشهده القطاع الثقافي من تقدم كبير في السنوات الأخيرة. إنني على ثقّة بأن الجلسة ستقدم محتوى غنياً بالمعارف، حيث تتعمق في الممارسات الفنية ومصادر إلهام أكثر العقول تأثيراً وإبداعاً في الدولة، لنستفيد من أفكار شخصيات مارست دوراً فاعلاً في بلورة المشهد الفني المحلي ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الثقافي، وضمان استمرار النمو الفني في الإمارات وخارجها».

تأتي الجلسة تحت عنوان «المجتمع الفني: نظرة مستقبلية» ويشارك فيها: عفراء الظاهري، ونجوم الغانم، وفرح القاسمي، وشيخة المزروع، ومحمد كاظم، وطارق الغصين، ورامين حائري زادة، وروكني حائري زادة، وحسام رحمانيان، وتتطرق إلى مناقشة الممارسات الفنية للمشاركين، وبحث مواضيع أوسع تتعلق ببيئاتهم المبتكرة والقضايا المتعلقة بصناعة الفن حول العالم.