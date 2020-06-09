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هل من شك في أن العالم يعبر مرحلة تاريخية فريدة في الحساسية والحراجة؟ لكن ديار العرب لم تعرف حقبة غير حرجة، لهذا نراها لا تعرف ما الحرج، وإلاّ لكانت نتفت شعرها وشقّت جيبها، وظلت دهرها خنساء الزمان تنوح، في انتظار جودو أو نوح.

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السنوات المقبلة ستكون أكثر جدّيّة، لهذا يجب أخذ ألف حذر لسواد عيني السيادة، حتى يكون لها توازن في دنيا لم تعد تقيم وزناً لسيادة البلدان. الحيطة ضرورة قصوى، فالصراع المحتدم بين الولايات المتحدة والصين، وفي الحقيقة بين كتلتين متعدّدتي الأطراف والأهداف، تتسارع وتيرته، وهو ما يجعل حسابات المواقف أشدّ تعقيداً، وخصوصاً إذا صار النزاع مثل حمّام السونا، متتاليات من السخونة والبرودة. ما بالعهد من قِدم، فقد تحدث وزير خارجية الصين عن أجواء منذرة بالحرب الباردة. ما أهدرته الولايات المتحدة ومعها أوروبا الغربية ثم الاتحاد السوفييتي في عقود الحرب الباردة، منذ العهد الستاليني إلى سقوط جدار برلين، كان في الإمكان أن يحوّل الكوكب إلى جنّة تنمية. سباق التسلح جزء ضئيل في الثروات التي أهدرت. ملايين الأطنان من الكتب والصحف والمجلات، الهراء في وسائل الإعلام، الحروب بالوكالة، قائمة لا تنتهي.. تلك هي الحرب الباردة التي لم تكن باردة. قيل لأعرابي: ماذا تسمّون المرق؟ قال: السخينة. قيل: فإذا بردت، قال: لا نتركها تبرد.

هذا هو المخيف، لنا دائماً حصّة الأسد في أطماع الطامعين الكبار. الخريطة العربية، كما يعلم «القاصّ والدامي» أسوارها من ورق، كأنها من صنع «النمر الوردي»، فكل من مرّ بالحي الجيوسياسي نطّ، وعلى الوليمة هبط. بالمكشوف: العالم اليوم في المنعرج، سائر نحو موازين قوى مختلفة. الحرب الباردة في إطلالة «بزوغها» الحاليّ، ستكون مختلفة عن السابقة، لأن الإمبراطورية في منحدر الأفول. لا تصدّق إذا كنت تأبى التصديق. مكمن الخطر هو أن تعيد عبارة بوش الابن: «من ليس معنا فهو ضدنا»، فارضة التحالف الذي سيكون غراب بين للعرب. القيمة الاستراتيجية الحياتية الوجودية، من الآن فصاعداً، هي سياسة توازن السيادة بين الألواح التكتونية التي توشك على التصادم. مثلما فهمت جنابك بالضبط، يحتاج العالم العربي إلى ما يشبه عدم الانحياز، أو ما يسمّى الانحياز السلبي المحايد.

لزوم ما يلزم: النتيجة الإشكالية: صعوبة الانحياز السلبي هي أنه يحتاج إلى تقوية عضلات الهويّة والسيادة. قل إن شاء الله.

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