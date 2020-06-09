شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة العالمية المناهضة للعنصرية تتسع وتكتسب قوة دفع جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتسبت الحركة العالمية المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة،زخماً جديداً وقوة دفع، وانضم إليها عشرات آلاف المتظاهرين في قارات العالم،واتسمت في بعض الدول بالتحدي بعد تحذيرات السلطات وإدارات الشرطة من مغبة الخروج إلى الشوارع في زمن جائحة كورونا.

فقد رفع متظاهرون في روما مساء الأحد قبضاتهم في الهواء وهم يهتفون «لا عدل.. لا سلام». و تجمع عدة آلاف في ساحة دياتسا ديل بوبولو في العاصمة الإيطالية، حيث دعا المتحدثون لنبذ العنصرية في الداخل وفي الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

بينما استلقى محتجون خارج مبنى السفارة الأمريكية بالعاصمة البريطانية لندن في تحد لتحذيرات رسمية بعدم التجمع، في مشهد يظهر استمرار الحركة التضامنية العالمية المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة.

وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع لندن مساء الأحد في تظاهرات لليوم الثاني على التوالي للتنديد بالتعامل الوحشي للشرطة بعد مقتل فلويد في مينيابوليس،فيما وضع البعض كمامات تحمل شعار «العنصرية فيروس». ورفع أحد المتظاهرين في لندن لافتة عليها عبارة «بريطانيا مذنبة أيضاً».

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا «أفسدتها أعمال البلطجة» محذراً من أن المسؤولين عن ذلك سيحاسبون.وكتب على تويتر: «الناس لهم الحق في الاحتجاج السلمي مع مراعاة التباعد الاجتماعي، لكن ليس من حقهم مهاجمة الشرطة». وأضاف «هذه التظاهرات أفسدتها أعمال البلطجة وهي خيانة للغرض الذي تدعمه. المسؤولون عن ذلك سيحاسبون».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في مقابلة صحفية إن العنف ضد المحتجين السلميين والصحفيين غير مقبول، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر .وفي رده على سؤال عن الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن أمريكية منذ وفاة فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة في مينيابوليس،قال لو دريان لصحيفة لو تليجرام إن من الضروري السماح للناس بالتظاهر بحرية. وأضاف «أي فعل عنيف يرتكب ضد المحتجين السلميين أو الصحفيين غير مقبول، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر».

وفي بروكسل، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق محتجين في وسط المدينة، حيث يوجد العديد من المحال والمطاعم الخاصة بأشخاص من أصل إفريقي. وألقت الشرطة القبض على بعض المحتجين في وقت لاحق.

وكان المحتجون جزءاً من حشد أكبر يتألف من نحو عشرة آلاف شخص ارتدى كثير منهم الكمامات وحملوا لافتات تقول «حياة السود مهمة - من بلجيكا إلى مينيابوليس» و «لا استطيع التنفس» و «أوقفوا قتل السود».

وتعكس الاحتجاجات المستمرة التي انتشرت في أنحاء العالم تصاعد الغضب إزاء معاملة الشرطة للأقليات وهو الأمر الذي أثاره موت الأمريكي الأسود جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو/أيار بعد أن جثم ضابط شرطة بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.

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وكانت السفارات الأمريكية هي وجهة الاحتجاجات في أماكن أخرى من أوروبا، حيث تجمع أكثر من عشرة آلاف شخص في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وآلاف في بودابست حيث رفعوا لافتات كتب عليها «الشرطة في كل مكان ولا عدالة في أي مكان»، وآلاف في مدريد اصطفوا في شارع يحرسه أفراد شرطة بمعدات مكافحة الشغب.وقالت جلوريا إنفيفاس إحدى منظمات الحشد 24«أعتقد حقاً أننا بحاجة إلى التخلص من العنصرية المترسخة التي تمثل في الحقيقة مشكلة دولية. إنها مشكلة لا تعانيها الولايات المتحدة أو أوروبا فحسب، بل العالم كله».

وتظاهر الآلاف أيضاً ضد العنصرية في هولندا شمال زوولي وماستريخت جنوباً.

وفي ألمانيا ركع لاعبون في البوندسليجا على ركبة واحدة دعماً لمكافحة العنصرية بعد بايرن ودورتموند.

ونزل آلاف السويسريين متشحين بالسواد إلى شوارع لوزان رافعين لافتات كتب عليها «لون بشرتي لا يشكل تهديداً».

وفي تايلاند، اضطر محتجون لتنظيم تظاهرة عبر الإنترنت من خلال منصة زووم لمقاطع الفيديو، وذلك بسبب القيود المفروضة على الحركة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وكغيرها من الاحتجاجات، شارك المتظاهرون في وقفة حداد تكريماً لفلويد استمرت ثماني دقائق و46 ثانية، وهي الفترة التي ظل فيها الشرطي الأمريكي جاثماً بركبته على رقبة الرجل الأمريكي الأسود.

وتظاهر الآلاف في مونتريال ومدن أخرى في كيبيك الكندية ضدّ العنصريّة والعنف الذي تُمارسه الشرطة، مندّدين أيضاً بالتمييز العنصري في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وسار حشد كبير - ضمّ أكثر من عشرة آلاف شخص- وفقًا لتقديرات غير رسميّة - في وسط مونتريال هاتفين «حياة السود مهمّة»، «لا عدالة لا سلام»، «لا أستطيع التنفّس»، و«هذا يجب أن يتوقّف».

وسارت التظاهرة بهدوء. لكن بعد انتهاء المسيرة، تجمّع بعض المتظاهرين واتّجه عدد منهم نحو مقرّ الشرطة في مونتريال، والتي لجأ عناصرها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، حسب ما أفادت إذاعة «راديو كندا». وكانت تظاهرة أولى خرجت قبل أسبوع قد تحوّلت إلى اشتباكات عند حلول المساء.

وانتقد عدد من المنظّمين والمتظاهرين رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو بسبب تصريحات أطلقها قبل أيام حول عدم وجود «عنصريّة منهجيّة» في كيبيك. وقال أحد المنظّمين، الملاكم السابق علي نيستور، «هناك عنصرية منهجية موجودة في كيبيك».(وكالات)