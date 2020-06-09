شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تغني أمام الأهرامات الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلّ الفنانة المصرية آمال ماهر في حفل مباشر من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات، يُبثّ حصرياً عبر منصة «شاهدVIP» و«MBC مصر» مساء يوم الجمعة المقبل، لتقدم مختارات من أغانيها ومجموعة من أعمال كبار المطربين، إضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها «اللي قادرة»، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل «ليه لأ» الذي انطلق عرضه أخيراً على «شاهد VIP»، من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.

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