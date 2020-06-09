شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: إضافة 5 مطارات ضمن خطة استئناف الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الطيران المدني، أمس الاثنين، إضافة 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة.

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وقالت الهيئة، في بيان لها، إن هذه المطارات تشمل “مطار شرورة، ومطار بيشة، ومطار الطائف، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، إضافة إلى مطار القيصومة بحفر الباطن”.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، في وقت سابق، أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات في المملكة، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.