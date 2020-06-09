رئيس الوزراء الفلسطيني: سنسحب اعترافنا بإسرائيل في هذه الحالة

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وتابع: "مسألة اعترافنا بإسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية"، مضيفا: "ضم منطقة الأغوار وفرض سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية جزء من استراتيجية تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية".
وقال اشتية: "مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي بمثابة معركة وجود بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، والمشروع الوطني الفلسطيني"، مضيفا: "ندعو إلى حراك جماهيري واسع ضد ذلك".
ووجه اشتية بتشكيل لجنة خاصة تضم وزارات الزراعة، والمالية، والعمل، لوضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في منطقة الأغوار المهددة بالضم الإسرائيلي، مؤكدا متابعة الحكومة لجميع قرارات القيادة التي أعلنها الرئيس محمود عباس الشهر الماضي بالتحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي "بممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف تنفيذ خططها التي تشكل تجريفا للقانون الدولي، وتقويضا لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية".
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