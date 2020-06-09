مستشار السيسي يتحدث عن مباحثات إنتاج لقاح كورونا في مصر

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه "عرض على الرئيس السيسى فكرة مشاركة مصر في إنتاج اللقاح، حيث تمتلك الشركة المنتجة للقاح فرعا في مصر، ويجرى مباحثات إنتاجه في مصر".

وأكد تاج الدين أن "نسبة نجاح لقاح أوكسفورد ضد كورونا، بلغت 90%".

مشيرا إلى لقاح جامعة أوكسفورد سيتم توزيعه على العالم بصورة عادلة لتحصل الدول على هذا التطعيم، مشيرا إلى أن هناك مباحثات مكثفة من أجل حصول مصر على كمية من اللقاح الذي سوف يحد من شدة فيروس كروورنا وقوته.

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وأعلن أمس مستشار الرئيس السيسي للصحة والوقاية، أن شركة متعددة الجنسيات لها مصنع في مصر ستنتج أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته وتأثيره على فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين: "هناك احتمال كبير لطرح العقار في الأسواق خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل وستنتج 400 مليون وحدة تطعيم ضد فيروس كورونا".

وأضاف "إذا نجحت التجارب النهائية سوف يتم طرح التطعيم".

وتابع: "الشركة أكدت عدم سعيها للربح من اللقاح، ولكن غرضها الرئيسي هو تخليص العالم من ذلك الوباء".