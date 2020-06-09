إصابة 4 جنود أمريكيين خلال تحطم طائرة بقاعدة التاجي شمالي بغداد

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن "طائرة من نوع "إس- 130" سير رحلتها "كويت تاجي كويت" انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز كونكريتي [الكتل الخرسانية] وتعرضت لحادث".
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وأكد المصدر أن "الحادث أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة".
وكشف المصدر عن أن "الحادث أسفر عن إصابة 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها".
ولفت المصدر إلى أن "الحادث لم يتسبب بحريق في الطائرة".
وبدوره قال البنتاغون إن الطائرة العسكرية الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.
وقبل ساعات، أعلن الجيش العراقي أن عناصر مسلحة مجهولة أطلقت ليل الاثنين صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود عراقيون وأمريكيون، في هجوم جديد على المصالح الأميركية في هذا البلد.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 شهد العراق حوالى 30 هجوما استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.
ويأتي الهجوم الصاروخي الجديد قبل ثلاثة أيام من محادثات أمريكية-عراقية، مقرّر إجراؤها عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد، في إطار "الحوار الاستراتيجي" الرامي إلى إعادة صياغة التعاون بين البلدين ولا سيما على الصعيد العسكري.
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