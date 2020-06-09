الرئيس الموريتاني يجري تعديلات كبيرة في المؤسسة العسكرية

وشملت المراسيم الرئاسية تعيين قائد جديد لأركان الجيوش، وتبادل المهام بين العديد من القيادات.
وأعلنت الرئاسة، أنه بموجب مرسوم أصدره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تم تعيين الفريق محمد ولد بمب ولد مكت، قائدا للأركان العامة للجيوش، وهو الذي كان يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني.
فيما تم بموجب مرسوم آخر تعيين القائد السابق للأركان العامة للجيوش الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين، قائدا لأركان الحرس الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.
كما تم تعيين اللواء محمد المختار ولد الشيخ ولد مني قائدا لأركان الجيش البرى. فيما تولى اللواء البحري محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطفى قيادة الأركان البحرية.
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