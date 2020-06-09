الأمم المتحدة: وفاة 25 بالمئة من إصابات كورونا باليمن

اليمن /الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن نسبة وفيات فيروس كورونا في اليمن تقترب من 25 بالمئة من حالات الإصابة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح البيان أن "السلطات في اليمن أعلنت حتى السبت عن 486 إصابة بكورونا، بينها 112 وفاة منذ ظهور أول حالة بالبلاد في 10 أبريل/ نيسان الماضي".

وأضاف أن "معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق، حيث بلغ 24.77 بالمئة".

ولفت البيان إلى أن "أكثر من 75 بالمئة من الحالات المؤكدة هم رجال وأشخاص في الفئة العمرية ما بين 45 - 59".

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وذكر أن "محافظة عدن (جنوب) هي الأولى في انتشار كورونا، حيث تم الإبلاغ عن 130 حالة، تليها حضرموت (شرق) بـ126".

وأفاد البيان بأن "التقارير تواصل الإشارة إلى أن مئات الأشخاص في البلاد يموتون بأعراض تشبه كورونا".

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.