القره داغي: وصف فتح القسطنطينية بـ"الاحتلال" فُجرٌ في الخصومة

إسطنبول/الخليج 365

قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي، الإثنين، إن "وصف فتح القسطنطينية بالاحتلال العثماني يعتبر انحدارا وانحطاطا خطيرا وفجورا في الخصومة ووصمة عار في جبين دار الإفتاء المصرية".

وأضاف القره داغي في تدوينه على صفحته بموقع "فيسبوك": لقد وصف الرسول (صلى الله عليه وسلم) ذلك الفتح فقال: نِعم الأمير أميرها ونِعم الجيش ذلك الجيش".

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وتابع: "هذه المهزلة دليلٌ على تسييس كافة المؤسسات الدينية في مصر".

والأحد، أثارت دار الإفتاء المصرية غضب وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عندما هاجمت تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، ووصفت الفتح الإسلامي لمدينة القسطنطينية (إسطنبول) في منشور على صفحتها بـ"فيسبوك"، بـ"الاحتلال العثماني" قبل أن تتراجع عن ذلك بعد تعرضها لوابل من الاستنكار.

وقالت دار الإفتاء في تدوينتها الجديدة إن الفتح العظيم "تم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح، أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح"، وهو ما يثبت أن الغاية من منشورها عن الفتح العظيم، هو النيل فقط من القيادة التركية والرئيس أردوغان شخصيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.