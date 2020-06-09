الصدر يطالب واشنطن بسحب قواتها "المحتلة" من العراق

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

طالب الزعيم الشيعي في العراق مقتدى الصدر، الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، بسحب قواتها "المحتلة" من بلاده.

وقال الصدر في بيان: "أرى من الضروري بل ومن المتعين على أمريكا أن تغير من نهجها العدائي والاستعلائي مع شعبها أولا ومع شعوب العالم كلها ثانيا".

وطالب واشنطن بـ"سحب قواتها المحتلة من كل البلاد وعلى رأسها العراق بنحو يحفظ للشعوب هيبتها وكرامتها".

ويمتلك الصدر فصيل "سرايا السلام" المسلح المنضوي في الحشد الشعبي، والذي يضم آلاف المقاتلين.

ومن المقرر أن يبدأ الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يومي 10 و11 من الشهر الجاري، لبحث مصير الوجود العسكري والتعاون الاقتصادي والسياسي، بحسب بيان سابق للحكومة العراقية التي تشكلت مجددا الشهر الماضي.

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وتصاعدت حدة الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي والإدارة الأمريكية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة جوية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعقب الغارة الجوية، طلب عبد المهدي من البرلمان التصويت إصدار قرار إلزامي لاخراج قوات التحالف من البلاد، وهو ماتم بالفعل، لكن واشنطن قالت أنها لاتتعامل مع قرارات تصدر من حكومة مستقيلة.

وفي 2014، انتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.

وعادت القوات الأمريكية إلى العراق عام 2014 عندما اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة العراق، وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي، آنذاك.

وكانت القوات الأمريكية غادرت العراق بشكل كامل نهاية عام 2011 بعد 8 سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

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