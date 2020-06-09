العراق.. تحطم طائرة أمريكية أثناء هبوطها بقاعدة عسكرية

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
أفاد مصدر في الجيش العراقي، الإثنين، بتحطم طائرة عسكرية أمريكية أثناء هبوطها في مطار قرب العاصمة بغداد، دون خسائر بشرية.
وقال ضابط في القوات الجوية العراقية للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "طائرة عسكرية أمريكية من طراز C130 تحطمت أثناء هبوطها في قاعدة التاجي شمال بغداد".
وأوضح المصدر أن هبوط الطائرة "رافقه خلل فني أدى إلى خروجها عن مسارها وارتطامها بكتل اسمنتية نهاية المدرج، أسفر عن احتراق 2 من محركاتها".
وأكد المصدر عدم وقوع أي خسائر بشرية جراء الحادثة.
ولا يزال نحو 5 آلاف جندي أمريكي ينتشرون في عدة معسكرات بالعراق ضمن قوات التحالف الدولي التي تقودها واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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