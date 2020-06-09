كورونا.. 34 وفاة في مصر و5 بالإمارات و4 بموريتانيا

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في كل من مصر والإمارات وموريتانيا، كما ارتفعت الإصابات في كل من المغرب وفلسطين، حسب بيانات رسمية.

في مصر، سجلت وزارة الصحة 34 وفاة، و1365 إصابة، إضافة إلى تعافي 414 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35 ألفا و444 إصابة، من ضمنهم 1271 وفاة، و9 آلاف و375 حالة تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات و568 إصابة، إضافة إلى تعافي 469 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 39 ألفا و376، بينها 281 وفاة، و22 ألفا و275 حالة تعافٍ.



وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة 4 وفيات، و55 إصابة، إضافة إلى تعافي 11 حالة.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1104، منها 59 وفاة، و 119 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 78 إصابة، إضافة إلى تعافي 44 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و302، منها 208 وفيات، و7 آلاف و408 حالات تعاف.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة إصابة واحدة بالفيروس، في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 473، بينها 5 وفيات، و558 حالة تعافٍ.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و165 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 407 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و502 ألف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.