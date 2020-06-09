باحث عراقي: توصلت لعقارين مضادين لكورونا

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

ذكرت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء (واع)، الإثنين، أن باحثا عراقيا تمكن من تحضير عقارين مضادين لفيروس كورونا من أعشاب طبية طبيعية.

ولم يتم التوصل رسميا حتى الآن إلى عقار أو لقاح لمواجهة "كورونا"، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقال علي حمود السعدي، وهو بروفيسور في كلية العلوم بجامعة بابل، للوكالة إنه تمكن من تحضير العقاريين في مختبرات الكلية من مستخلص مركز من أعشاب طبية طبيعية، أحدهما على شكل باودر مستخلص من تشكيلة، وفق نسب علمية مدروسة.

وأضاف أن "العقار الثاني محضر من تركيبة من 3 نباتات طبية على شكل سائل".

وأوضح أن "الآلية الافتراضية لعمل هذين العقارين تتمثل بقدرتهما على توسيع القصبات (الهوائية)، وتقليل لزوجة السائل المخاطي، والمساهمة في تقشيعه خارج الممرات الهوائية، وتدمير النتوءات التاجية الممتدة، مما يمنع من التصاقه بسطح الخلية الهدف، وبذلك يمنع الفيروس من حقن مادته الوراثية داخل الخلايا".

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وتابع أن "العقارين يمثلان طيفا واسعا من مضادات الفيروسات، التي تصيب الجهاز التنفسي".

وأردف السعدي: "يُفترض في ضوء الاحتمالات العلمية لآلية عمل هذين العقارين نسبة نجاح وشفاء للمرض قد تتجاوز 80 %، فضلا عن إمكانية تحضير كمية من العقاريين لعلاج ما يقارب 100 حالة يوميا، في ظل صعوبة التوصل إلى لقاح فيروسات RNA، لأنها تغير تركيبها الوراثي بسهولة".

وقال رئيس جامعة بابل، الدكتور عادل الموسوي: "الجامعة نسقت جهودها مع دائرة صحة بابل لتجريب العقارين سريريا، بعد تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الموضوع بغية إدخال العلاج حيز التطبيق، إلا أنه لم تصلنا الاستجابة".

وذكرت الوكالة العراقية أن "اللقاح اقترب من الإنجاز، وبانتظار التجربة السريرية على مصاب بفيروس كورونا، ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي".

وسجل العراق، حتى مساء الإثنين، 13 ألف و481 إصابة بالفيروس، بينها 370 وفاة، و5 آلاف و572 حالة تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.