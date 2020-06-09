"يونيسف" تستهدف دعم 8 آلاف أسرة يمنية

اليمن /الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مساء الإثنين، اعتزامها تقديم خدمات صحية وغذائية لأكثر من 8 آلاف أسرة يمنية.

وأوضح مكتب المنظمة في اليمن، عبر صفحته بفيسبوك، أن هذه الأسر ستتلقى مساعدات "من خلال برنامج ‎كاش بلاس الآن (التحويلات النقدية الطارئة)"، والمتواجد في اليمن منذ أغسطس/آب 2017.

وأضاف أن "أكثر من 8 آلاف أسرة في صنعاء سيحصل أطفالهم على خدمات صحية وغذائية أفضل".

وقال المكتب: "سيتم فحص وإحالة الأطفال إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية لسوء التغذية وخدمات التحصين التي يحتاجونها"، من دون ذكر زمن محدد لبدء وانتهاء البرنامج أو تفاصيل أخرى.

Advertisements

وتعد منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أكثر المنظمات الأممية العاملة في مجالات الصحة والمياه والغذاء في اليمن، ويأتي دعمها الجديد في ظل أزمة مالية تواجهها المنظمات الأممية على الأراضى اليمنية جراء نقص التمويل.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تعهد مانحين دوليين عقب مؤتمر افتراضي أممي، بتقديم نحو مليار و350 مليون دولار، لسد الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.