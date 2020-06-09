الدفاع العراقية: سقوط صاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي

بغداد/علي جواد/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، أن صاروخاً استهدف محيط مطار بغداد الدولي، واصفة الحادث بـ"الإرهابي".
وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة رسمية تتبع الدفاع)، في بيان، إن "صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، وتبين أن انطلاقه من منطقة عرب خضير جنوب المطار".
وأضافت الخلية أن "القوات الأمنية شرعت في عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".
ولم يوضح البيان وجود خسائر جراء الاستهداف أم لا، كما لم تتبّن على الفور أي جهة مسلحة الهجوم.
ويعتبر الاستهداف الصاروخي هو الثالث من نوعه الذي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي خلال العام الحالي، ويتزامن الهجوم مع استمرار السلطات العراقية إيقاف الرحلات الجوية بسبب جائحة "كورونا".
وتعرض محيط مطار بغداد الدولي مطلع العام الجاري والشهر الماضي إلى هجومين صاروخيين، خلفا قتلى وجرحى من عناصر الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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